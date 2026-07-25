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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUL 2026 | 14º
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Imperdible: los fuegos artificiales iluminaron el cielo santiagueño por los 473 años de la Madre de Ciudades

Miles y miles de personas siguieron de cerca los festejos que se realizaron en plaza Libertad.

Hoy 00:35
Fuegos artificiales.

Los fuegos artificiales iluminaron nuevamente el cielo santiagueño en el marco de los festejos por los 473 años de la Madre de Ciudades, en un show que año tras año despierta el interés de los santiagueños y los turistas que vienen en este mes de festejos.

La vigilia comenzó a las 22 horas del viernes y durante dos horas seguidas más de 150 artistas desplegaron todo su talento y arte.

La tradicional cuenta regresiva dio inicio al esperado show de fuegos artificiales, el cual fue seguido por la pantalla de Canal 7 de Santiago del Estero.

Reviví el imperdible momento:

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