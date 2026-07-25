Javier Milei llegó a San Pablo para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro

El Presidente participará de la Convención Nacional del Partido Liberal, se reunirá con dirigentes opositores y recibirá la máxima distinción del estado de San Pablo. El viaje genera malestar en el entorno de Lula da Silva.

Hoy 01:06

El presidente Javier Milei inició este viernes por la noche una visita oficial a la ciudad de San Pablo, Brasil, para respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro, principal opositor de Luis Inacio Lula da Silva de cara a las elecciones presidenciales del 4 de octubre.

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A pesar del contenido partidario de la visita, Milei viajará acompañado no sólo por su hermana sino también por el canciller Pablo Quirno.

No podrá reunirse con el ex presidente Jair Bolsonaro, quien está condenado por encabezar un intento de golpe de Estado contra el recién asumido Lula da Silva, en 2023. El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, le rechazó a Bolsonaro padre la autorización para recibir a Milei en su casa de Brasilia, donde cumple con la prisión domiciliaria.

Moraes recordó que las condiciones de la prisión domiciliaria prohíben a Bolsonaro realizar manifestaciones políticas y recibir visitas durante un plazo de 30 días, por haber realizado una cuando no podía hacerlo. Las únicas excepciones son las consultas médicas, las sesiones de fisioterapia y las reuniones con sus abogados.

Su agenda comenzará el sábado a la mañana con la visita al Palacio dos Bandeirantes, sede del gobierno de San Pablo, donde será recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas.

Ahí se llevará a cabo la ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga, la máxima distinción honorífica que otorga ese Estado y que ya recibió su hermana Karina en 2024, cuando viajó con el ministro Luis Caputo y participó de actividades comerciales.

Posteriormente, Milei mantendrá una reunión de trabajo con Tarcísio de Freitas, el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes para abordar temas de “agenda bilateral”.

También participará de la Convención Nacional del Partido Liberal (PL), que proclamará a Bolsonaro como su candidato.

Flávio Bolsonaro y Milei hablan de "teñir" de azul a Latinoamérica por la tendencia de figuras de la derecha y la ultraderecha que vienen ganando las elecciones presidenciales, siendo Keiko Fujimori de Perú, y Abelardo de la Espriella, de Colombia, los últimos en ganar.

La última vez que se vieron fue el 6 de julio, cuando el Presidente recibió al actual senador brasileño en la Quinta de Olivos.

La gira de Milei marca una nueva escalada de tensión de Milei con Lula Da Silva, presidente del principal socio comercial de Argentina en América del Sur, que busca su reelección. Ambos mandatarios nunca mantuvieron encuentros bilaterales por afuera de las actividades protocolares del Mercosur o el G20.

Lula no se refirió aún al viaje Milei a su país pero su secretario general de la presidencia Guilherme Boulos, lo tildó de “imbécil” y cuestionó que no tiene nada para “enseñarle a los brasileños”.

En varias ocasiones Milei se refirió a Lula con términos como "comunista", "corrupto" o "socialista envenenado".

El líder del PT visitó a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria en julio de 2025, en una agenda paralela a su participación en la Cumbre del Mercosur.

Próximos viajes en agenda

El viaje a Brasil es el primero de una seguidilla por la región. La semana que viene Milei irá a Lima, Perú, para asistir a la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori, vencedora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 7 de junio.

Estará presente en la ceremonia de jura y participará del almuerzo con los jefes de Estado invitados.

En agosto, además, Milei viajará a Quito donde se encontrará con su par Daniel Noboa para suscribir una serie de acuerdos bilaterales, entre ellos convenios comerciales para el sector automotor, la actualización del tratado de extradición entre ambos países y entendimientos en materia de energía y ciberdefensa.

También irá a Bogotá para acompañar la asunción presidencial de Abelardo De la Espriella, quien se impuso en la segunda vuelta electoral frente a Iván Cepeda, candidato respaldado por el presidente saliente Gustavo Petro.