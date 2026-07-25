Elías Suárez destacó la unidad y el crecimiento de la provincia en el 473° aniversario de Santiago del Estero

El gobernador participó de la celebración por un nuevo aniversario de la Madre de Ciudades y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo, la cultura y la inclusión.

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En el marco de los festejos por el 473° aniversario de Santiago del Estero, el gobernador Elías Suárez destacó el valor de la celebración como una expresión de la identidad santiagueña y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con el crecimiento, la cultura y la inclusión.

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En diálogo con Radio Panorama, el mandatario expresó su emoción por compartir una nueva edición de los festejos junto a miles de vecinos y visitantes que se congregaron en Plaza Libertad para celebrar un nuevo cumpleaños de la Madre de Ciudades.

"Hoy estamos celebrando un nuevo aniversario de nuestra ciudad y de nuestra provincia, ratificando que el pueblo santiagueño es un pueblo culto, trabajador y hospitalario. Lo hacemos con la misma fe y la misma esperanza de cada año", expresó.

Suárez sostuvo que la celebración también representa una oportunidad para reafirmar las raíces culturales de Santiago del Estero y continuar fortaleciendo políticas que preserven la identidad provincial.

"Queremos seguir consolidando políticas que tengan que ver con nuestras raíces culturales y compartir esta fecha junto a los vecinos de la ciudad y con quienes nos visitan desde distintos lugares del país", señaló.

En ese sentido, afirmó que el principal desafío es continuar profundizando las políticas públicas impulsadas por el Gobierno provincial junto con la Municipalidad de la Capital.

"La expectativa es seguir trabajando para fortalecer las políticas culturales y todas las acciones que lleva adelante la Provincia junto al municipio, siempre con esperanza y con la convicción de que ese es el camino para seguir creciendo", indicó.

Asimismo, remarcó que el desarrollo de Santiago del Estero solo es posible a partir de la unidad y el compromiso de todos los santiagueños.

"En el marco de la unidad provincial y del trabajo conjunto de todos los santiagueños vamos a seguir avanzando para consolidar el crecimiento y el desarrollo de la provincia", afirmó.

Durante la entrevista, el gobernador también reivindicó el rol histórico de Santiago del Estero en la defensa del federalismo.

"Nuestra provincia siempre ha estado del lado del federalismo. Así lo marca nuestra historia y seguiremos defendiendo el derecho de las provincias a crecer y desarrollarse en paz, generando oportunidades para todos", manifestó.

Por último, Suárez destacó que el modelo de gestión impulsado por el Gobierno provincial durante las últimas dos décadas mantiene como pilares una administración responsable de los recursos públicos y la inclusión social.

"Seguimos gobernando con el mismo criterio de estos años: una administración ordenada, un presupuesto equilibrado y una utilización eficiente de los recursos, siempre pensando en la inclusión y en responder a las necesidades de la gente. Es muy difícil gestionar si no se contempla, en primer lugar, las necesidades del pueblo de Santiago del Estero", concluyó.