Arresto domiciliario tras robo en Yerba Buena

Un hombre de 36 años enfrenta un arresto domiciliario de 19 días tras ser imputado por el robo de una notebook en Yerba Buena, a pesar de los intentos del Ministerio Fiscal por solicitar prisión preventiva.

Hoy 01:13

El arresto domiciliario de un hombre de 36 años fue la medida adoptada por el juez tras un audaz robo en Yerba Buena, donde el individuo, junto a un cómplice, sustrajo una notebook de una camioneta estacionada.

El hecho ocurrió el 6 de julio cuando la víctima, al dejar su vehículo en calle Mozart al 1700, fue sorprendida por los delincuentes que se movilizaban en una motocicleta de color gris.

Durante la audiencia del 24 de julio, el auxiliar de fiscal, Pablo D´Andrea, presentó las pruebas recopiladas, incluidas dos filmaciones que evidencian el delito, y solicitó la prisión preventiva del acusado.

El juez, sin embargo, optó por una medida de menor intensidad, dictando el arresto domiciliario hasta el 11 de agosto mientras se finalizan las investigaciones.

La imputación se basa en un delito de hurto agravado por el uso de ganzúa y se está evaluando una posible conexión con otro robo similar ocurrido el 25 de febrero.

El imputado, que se describió como vendedor ambulante y chofer de una app, fue sorprendido en el acto gracias a su cómplice, quien utilizó un instrumento para abrir la puerta de la camioneta.

La comunidad de Yerba Buena se mantiene atenta a los avances de este caso, que pone de relieve la preocupación por la seguridad en la zona.