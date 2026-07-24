Santiago celebrará a lo grande con La Konga, Néstor Garnica, Dany Hoyos y una grilla imperdible

El Festival Madre de Ciudades se realizará este sábado 25 de julio, desde las 15, en el Parque Aguirre, como parte de los festejos por el 473° aniversario.

Hoy 15:21

Santiago del Estero se prepara para vivir una de las grandes celebraciones por su 473° aniversario con el Festival Madre de Ciudades, que tendrá una importante grilla de artistas este sábado 25 de julio, desde las 15, en el Parque Aguirre.

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La propuesta forma parte de las actividades del mes aniversario bajo el lema “En julio viví Santiago” y reunirá a vecinos, turistas y familias en una jornada pensada para disfrutar de la música popular y la identidad santiagueña.

Uno de los números centrales será La Konga, que llegará con todo su repertorio para ponerle ritmo y fiesta a la tarde. También serán parte de la cartelera Dany Hoyos, Néstor Garnica, Dúo Coplanacu, Dúo Orellana Lucca, Cuti y Roberto Carabajal, Alejandro Véliz y Riendas Libres.

La grilla se completará con la participación de Luciana Sánchez, Luisa Galván, El Pulpo Heredia, Pedro Silva, Mizouchi y la 385, la Compañía de Arte de Santiago del Estero y los alumnos ganadores de la Liga de las Promos 2026.

Con una cartelera que combina cuarteto, folklore, música popular y artistas locales, Santiago vivirá una tarde de encuentro, baile y celebración en el marco de un nuevo aniversario de su fundación.