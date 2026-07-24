Buscan a Lucía, una perrita que se perdió en el barrio René Favaloro

Su familia solicita la colaboración de los vecinos para poder encontrarla. Fue vista por última vez este jueves por la noche.

Hoy 16:41

Una familia solicita ayuda para encontrar a Lucía, una perrita que se extravió en las últimas horas en el barrio René Favaloro.

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Según indicaron, Lucía desapareció este jueves alrededor de las 23, en inmediaciones de la manzana 15, lote 4, y desde entonces es intensamente buscada por sus dueños.

La perrita responde al nombre de Lucía, por lo que piden a los vecinos de la zona estar atentos y colaborar con cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.

Quienes la hayan visto o tengan algún dato sobre dónde podría encontrarse pueden comunicarse con su familia.