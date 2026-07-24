Milei cerrará este domingo la Exposición Rural de Palermo: cómo será el acto y qué se espera de su discurso

El Presidente participará de la jornada de clausura de la tradicional muestra agropecuaria, que este año modificó su cronograma para adecuarse a su agenda. El Gobierno anticipó que no habrá nuevos anuncios para el sector.

Hoy 17:32

La 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional de Palermo llegará este domingo a su fin con un acto de clausura que tendrá un formato diferente al habitual, ya que fue reprogramado para permitir la presencia del presidente Javier Milei, quien este sábado participó de una actividad partidaria en Brasil.

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La ceremonia comenzará a las 11 y, a diferencia de otras ediciones, primero se desarrollará el tradicional desfile de los grandes campeones de las distintas razas, la maquinaria agrícola, los carruajes y las agrupaciones tradicionalistas. Recién después brindarán sus discursos el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y el mandatario nacional.

La expectativa está puesta en las palabras de Milei, debido a que la inauguración de la muestra suele convertirse en un escenario clave para anuncios vinculados al sector agropecuario. En la edición de 2025, por ejemplo, el Presidente confirmó una reducción permanente de las retenciones para la soja, la carne y otros productos.

Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que este año se anuncien nuevas medidas. Tras reunirse con Nicolás Pino, sostuvo que "los anuncios ya se hicieron en su momento" y pidió no generar expectativas sobre posibles beneficios adicionales para el campo.

Aun así, la presencia del jefe de Estado mantiene el interés del sector, que continúa reclamando la eliminación total de los derechos de exportación. En ese sentido, Pino reiteró recientemente que el objetivo de los productores es alcanzar retenciones cero, aunque reconoció las medidas adoptadas por el Gobierno durante los últimos meses.

La muestra, que comenzó el 16 de julio, reunió a miles de productores, empresarios y visitantes en el predio ferial de Palermo. La edición 2026 contó con más de 2.500 animales de más de un centenar de razas, además de espacios dedicados a la innovación, la maquinaria agrícola, la genética y los servicios vinculados a la producción.

Entre las actividades destacadas también se realizaron rondas internacionales de negocios, propuestas de financiamiento para el sector y el Primer Congreso Mundial de Hampshire Down, que convocó a criadores de distintos países.

La jornada de cierre incluirá además espectáculos abiertos al público, como el tradicional carrusel de bandas militares, una exhibición de Arte Ecuestre Argentino y un remate solidario a beneficio de la Fundación Soldado.

Bajo el lema "El campo nos une", la Exposición Rural volverá a despedirse consolidándose como uno de los principales encuentros de la agroindustria argentina, en una edición marcada por la alta participación de empresas y por la expectativa política en torno al mensaje presidencial.