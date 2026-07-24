Milo J será una de las grandes figuras de la Fiesta de la Abuela Carabajal 2026

El joven artista fue confirmado para la tradicional celebración que se realizará del 13 al 17 de agosto en La Banda. Su presencia promete ser uno de los grandes atractivos de esta edición.

Hoy 18:04

Milo J dirá presente en la Fiesta de la Abuela Carabajal 2026 y será una de las grandes figuras que tendrá la tradicional celebración santiagueña, prevista para desarrollarse del 13 al 17 de agosto en La Banda.

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La presencia del reconocido cantante fue confirmada por Cuti y Roberto Carabajal, quienes adelantaron que el joven artista formará parte de una nueva edición del encuentro que cada año reúne a referentes del folclore y a miles de visitantes.

La llegada de Milo J genera una expectativa especial por el acercamiento que el músico viene mostrando hacia el folclore argentino y, particularmente, hacia la cultura y los sonidos de Santiago del Estero.

Pese a haber construido su carrera principalmente desde la música urbana, el artista de 19 años profundizó durante el último tiempo su vínculo con la música de raíz y compartió proyectos y escenarios con importantes exponentes del género.

Ese recorrido tendrá ahora un nuevo capítulo en La Banda, donde Milo J se sumará a una de las celebraciones populares más representativas de la provincia y estrechamente ligada a la historia de la familia Carabajal.

Su participación aparece así como uno de los grandes atractivos de la Fiesta de la Abuela Carabajal 2026, que volverá a convertir al barrio Los Lagos en un punto de encuentro para la música, la danza y la tradición santiagueña durante cinco jornadas.

Con su llegada confirmada, Milo J aportará además el cruce entre las nuevas generaciones de la música argentina y una celebración profundamente vinculada con las raíces del folclore santiagueño.