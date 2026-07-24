Un estudio revela que los hombres se enamoran más rápido que las mujeres

Un reciente estudio de la Universidad Nacional de Australia revela que los hombres tienden a enamorarse significativamente más rápido que las mujeres en relaciones románticas.

Hoy 19:01

Un reciente estudio de la Universidad Nacional de Australia ha revelado que los hombres tienden a enamorarse mucho más rápido que las mujeres, lo que sugiere diferencias significativas en la experiencia emocional entre ambos géneros.

Según la investigación, los hombres se enamoran un promedio de un mes antes que las mujeres, lo que les permite dar el primer paso en la expresión de su amor. Además, los hombres se enamoran en promedio 12% más a menudo que las mujeres, lo que se traduce en 2,6 veces en comparación con 2,3 veces de las mujeres.

Los investigadores llevaron a cabo encuestas con más de 800 personas de entre 18 y 25 años, todas en relaciones románticas, para entender las dinámicas del amor. Los resultados mostraron que los hombres tienen casi el doble de probabilidades de enamorarse antes de que la relación comience oficialmente.

Las mujeres, por otro lado, tienden a ser más cautelosas, tardando un promedio de 1,92 meses en desarrollar sentimientos intensos. Sin embargo, una vez que se enamoran, las mujeres piensan en su pareja 54% de sus horas de vigilia, en comparación con el 44% de los hombres.

El estudio sugiere que estas diferencias pueden estar vinculadas a prioridades innatas, donde los hombres buscan múltiples parejas, mientras que las mujeres son más selectivas y priorizan la calidad. Según los investigadores, “enamorarse un mes antes proporciona a los hombres una mayor oportunidad de utilizar el amor romántico como una señal honesta de compromiso”.

Además, el estudio menciona que el amor no solo es una experiencia emocional, sino que también involucra procesos cerebrales específicos. El mesencéfalo, una parte del cerebro responsable de procesos básicos, se activa durante el enamoramiento, lo que implica que el amor es percibido como una necesidad básica.

Finalmente, el amor tiene efectos positivos sobre la salud mental, ya que regula hormonas esenciales que ayudan a reducir problemas como la ansiedad y el estrés, mejorando así la calidad de vida emocional de las personas.