Flamengo acelera por Thiago Almada y confía en cerrar su llegada en los próximos días

El club brasileño avanzó en las negociaciones con el futbolista argentino y con el Atlético de Madrid. En Brasil aseguran que habrá una reunión clave este fin de semana para definir los últimos detalles de la operación.

Hoy 19:32

Flamengo se ilusiona con poder cerrar la llegada de Thiago Almada y en Brasil aseguran que existe confianza en alcanzar un acuerdo durante los próximos días. El club brasileño avanzó en las conversaciones tanto con el futbolista como con el Atlético de Madrid, dueño de sus derechos, y ahora busca resolver los últimos detalles.

Según informó GE Globo, el director deportivo José Boto se reunirá este fin de semana con la representación del mediocampista argentino para avanzar en las condiciones del contrato. Si bien todavía no existe un acuerdo definitivo, las negociaciones evolucionaron favorablemente y el Mengão confía en poder concretar la incorporación.

La operación se realizaría por una cifra de entre 20 y 28 millones de euros por el 50% de los derechos económicos del futbolista. La primera cifra fue la que habría ofrecido River, mientras que el monto más elevado es el que se maneja actualmente en las conversaciones con Flamengo.

Almada, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, tuvo una participación de mayor a menor en el Mundial 2026. El futbolista fue titular en los partidos ante Argelia, Austria y Cabo Verde, pero no ingresó en tres de los siguientes cuatro encuentros. Su última aparición se produjo en los cuartos de final, cuando ingresó ante Suiza.