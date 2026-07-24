Norma Fuentes y Mario Benavente encabezaron el acto por el 140º aniversario del cementerio La Piedad

La intendente Norma Fuentes encabezó el acto conmemorativo, donde se descubrió una placa alusiva y se inauguraron tres murales con imágenes religiosas.

Hoy 20:13

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, encabezaron el acto conmemorativo por el 140º aniversario del Cementerio La Piedad, donde destacaron el valor histórico, patrimonial y simbólico de este espacio para la comunidad y reconocieron a quienes, con su labor cotidiana, contribuyen a preservar su funcionamiento y mantenimiento.

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Además, durante la ceremonia, las autoridades descubrieron una placa alusiva a la fecha e inauguraron tres murales con las imágenes de Mama Antula, Jesucristo y la Virgen María, que aportan un nuevo espacio de reflexión, recogimiento y espiritualidad para quienes visitan la necrópolis, enriqueciendo el patrimonio artístico y cultural del lugar.

"Es muy importante continuar preservando y poniendo en valor nuestro querido cementerio, no solo como un sitio destinado al descanso de los seres queridos, sino también como un espacio que resguarda parte de la historia y la identidad de la ciudad", afirmó la jefa comunal.

Por su parte, la administradora de la necrópolis, Nora Robles, reconoció el acompañamiento del Ejecutivo Municipal y destacó la labor de los trabajadores municipales, "cuyo compromiso y esfuerzo diarios contribuyen al cuidado y mantenimiento de este lugar histórico, tan importante para el sentimiento de los santiagueños".