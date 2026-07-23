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En vivo: Platense y Unión se enfrentan en Vicente López por el debut en el Torneo Clausura

El Calamar recibirá al Tatengue este viernes desde las 21.15, por la primera fecha del campeonato. Ambos buscarán comenzar la segunda parte del año con una victoria.

Hoy 19:01

Platense recibirá este viernes a Unión desde las 21.15, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la primera fecha del Torneo Clausura. Tanto el Calamar como el Tatengue tuvieron una buena primera mitad del año y buscarán mantener ese nivel en el segundo semestre.

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