La intendente Fuentes participó de la misa en honor a San Francisco Solano y el Museo de Arte Sacro

La intendente acompañó las celebraciones religiosas y culturales, recorrió el nuevo Taller de Restauración y Conservación de Bienes Eclesiásticos y visitó la Feria de Artesanos instalada en el convento.

Hoy 20:15

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, participaron de la misa en honor a San Francisco Solano, una celebración que reunió a la comunidad para rendir homenaje al santo y reafirmar las tradiciones de fe y encuentro que forman parte de nuestra identidad.

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En el marco de la jornada, también acompañaron los actos conmemorativos por el 57º aniversario del Museo de Arte Sacro, donde recorrieron el nuevo Taller de Restauración y Conservación de Bienes Eclesiásticos, que comenzó a dictarse en la institución.

También participaron de las ceremonias el secretario de Turismo de la Provincia, Nelson Bravo; el rector de la UCSE, Luis Lucena; diputados provinciales y funcionarios del gabinete municipal.

"Es muy importante acompañar las iniciativas que promueven la cultura, la historia y la preservación de nuestro patrimonio, reconociendo el valioso trabajo que lleva adelante la comunidad franciscana", señalaron las autoridades.

Además, visitaron la Feria de Artesanos emplazada en el patio del histórico convento, donde emprendedores locales exhiben y comercializan sus productos, fortaleciendo la cultura, el trabajo y las tradiciones de nuestra comunidad.