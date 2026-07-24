Los incendios en España y Francia ya obligaron a evacuar a más de 170.000 personas

Los focos permanecen fuera de control en medio de una intensa ola de calor y fuertes vientos. En la Comunidad de Madrid califican al incendio como el peor de su historia reciente.

Hoy 19:24

Los incendios forestales que afectan a España y Francia continúan avanzando sin control y ya provocaron la evacuación de más de 170.000 personas entre ambos países, en un escenario marcado por las altas temperaturas, los fuertes vientos y la baja humedad, factores que complican las tareas de combate del fuego.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La situación más crítica se registra en el oeste de la Comunidad de Madrid, donde las autoridades admitieron que el incendio atraviesa su etapa más compleja. El consejero de Medio Ambiente madrileño, Carlos Novillo, aseguró que el fuego continúa expandiéndose y ya supera la capacidad de extinción de los equipos desplegados en la zona.

Según explicó el funcionario, el avance del incendio originado en la provincia de Ávila cambió de dirección hacia el norte, una circunstancia que, por el momento, disminuye el riesgo de que se una con otro foco activo y genere un frente de llamas de mayor magnitud.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificó el episodio como "el peor incendio de la historia" de la región e informó que alrededor de 63.000 personas fueron evacuadas o permanecen confinadas por razones de seguridad.

Por su parte, el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, reconoció que las condiciones meteorológicas dificultan el trabajo de los brigadistas, debido a la combinación de viento intenso, temperaturas elevadas y escasa humedad.

Las llamas afectan especialmente a localidades rodeadas de montes y zonas boscosas, donde la vegetación seca favorece una rápida propagación del fuego. Uno de los casos más graves es el de Aldea del Fresno, municipio que debió ser evacuado por completo ante el avance de las llamas.

Mientras tanto, la Guardia Civil avanza en la investigación sobre el origen de algunos incendios. Las autoridades confirmaron la detención de una persona y la investigación de otra por su presunta vinculación con el foco registrado en la comunidad de Castilla y León.

En lo que va de 2026, España ya perdió cerca de 130.000 hectáreas por incendios forestales, una cifra que refleja la gravedad de la temporada, aunque todavía se ubica por debajo de las aproximadamente 393.000 hectáreas afectadas durante todo 2025.