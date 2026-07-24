Cumbre Motors realiza test de motos VOGE para sus clientes en Salta

Cumbre Motors organizó una jornada exclusiva para que sus clientes probaran los modelos de motos VOGE en Salta.

Hoy 19:13

La pasión por las motos se hizo presente en Cumbre Motors, donde se llevó a cabo un exclusivo Test Ride de VOGE para los clientes de la concesionaria. Este evento reunió a motociclistas en una mañana especial que combinó desayuno, asesoramiento personalizado y la oportunidad de probar algunos de los modelos más destacados de la marca.

Esta actividad es parte de una iniciativa que la concesionaria oficial ha estado desarrollando desde hace aproximadamente un mes y que continuará realizándose cada quince días, con el objetivo de fortalecer el vínculo con sus clientes y acercarlos a las últimas novedades de VOGE.

"Comenzamos con estos Test Ride hace un mes aproximadamente y la respuesta ha sido muy buena. La idea es que nuestros clientes puedan acercarse, compartir un desayuno y vivir la experiencia de manejar las motos en un ambiente relajado", explicó Martín Montes, asesor comercial de Cumbre Motors.

Durante la jornada, los participantes tuvieron la oportunidad de conducir modelos como VOGE DS300 Rally, DS525 y DS900, que despertaron un gran interés por sus prestaciones, confort y tecnología. Además, la concesionaria presentó la nueva DS500, que recientemente se incorporó al mercado argentino.

Montes también destacó la importancia de probar las motos antes de decidir una compra. "Antes de comprar una moto hay que sentirla. No alcanza con verla en el salón; es importante conocer su comportamiento, la posición de manejo, la ciclística y comprobar cuál se adapta mejor a cada conductor. Esa es la experiencia que queremos ofrecer", enfatizó.

El asesor comercial subrayó que la nueva DS25w representa una de las grandes novedades de la marca. "Es un modelo que llegó hace muy poco a la Argentina, con excelentes prestaciones y una relación entre calidad y precio muy competitiva".

Para mayor información, los interesados pueden visitar Cumbre Motors, concesionaria oficial ubicada en Santa Fe 696, o comunicarse al 387-441-7006.