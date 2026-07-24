Boca prepara cambios para visitar a Riestra: Arruabarrena cuida a sus figuras tras el debut copero

El Xeneize comenzó una intensa seguidilla de partidos y el entrenador analiza al menos tres modificaciones para el debut en el Torneo Clausura. Paredes y Villa serían preservados, mientras que también podría haber variantes en la defensa.

Hoy 19:27

Boca comenzó una exigente seguidilla de partidos con la victoria por 1-0 ante O'Higgins, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, y Rodolfo Arruabarrena ya analiza variantes para el debut en el Torneo Clausura ante Deportivo Riestra. El Xeneize disputará cinco partidos hasta el 9 de agosto, por lo que el entrenador busca administrar las cargas y evitar el desgaste de sus futbolistas.

A la espera del entrenamiento vespertino de este viernes, que finalizará cerca de las 18, el técnico tendría en mente al menos tres modificaciones con respecto al equipo que enfrentó al conjunto chileno. La idea es realizar cambios en todas las líneas y preservar a algunos jugadores pensando también en la revancha de la competencia internacional.

En defensa, Dylan Gorosito dejaría su lugar para el ingreso de Malcom Braida. Si bien el lateral surgido de las inferiores tuvo una buena actuación ante O'Higgins, Arruabarrena no quiere arriesgarlo, especialmente porque todavía no está confirmada la presencia de Leandro Lozano para el partido de vuelta. Además, Lautaro Di Lollo y Marco Pellegrino también cuentan con chances de ser titulares en lugar de Nicolás Figal o Ayrton Costa, respectivamente.

La principal modificación en el mediocampo será la salida de Leandro Paredes. El capitán jugó el domingo la final del Mundial con la Selección Argentina, regresó al país el lunes y, después de apenas dos entrenamientos con Boca, disputó los 90 minutos ante O'Higgins. Por ese motivo, Arruabarrena le dio dos días de descanso y no estará ante Riestra. Su lugar sería ocupado por Santiago Ascacíbar, quien no fue titular en el debut copero.

En el ataque, el que podría descansar es Sebastián Villa. El colombiano tuvo un correcto redebut con la camiseta de Boca, pero terminó con calambres en ambos gemelos y el cuerpo técnico pretende preservarlo para la revancha de la Copa Sudamericana. Alan Velasco y Kevin Zenón pelean por su lugar, aunque el ex Independiente parte con ventaja.

De esta manera, el posible equipo de Boca para visitar a Deportivo Riestra sería: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar y Tomás Aranda; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel.