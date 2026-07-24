Le hicieron el "cuento del tío" a un empleado del Servicio Penitenciario y perdió $500 mil en Loreto

La víctima recibió el llamado de un hombre que se hizo pasar por un familiar y le pidió dinero para afrontar una supuesta emergencia mecánica. La Justicia investiga el caso.

Hoy 17:52

Un empleado del Servicio Penitenciario fue víctima de una estafa telefónica en la ciudad de Loreto, donde delincuentes utilizaron la modalidad conocida como "cuento del tío" para engañarlo y lograr que transfiriera una importante suma de dinero.

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De acuerdo con la denuncia radicada en la Comisaría Comunitaria N° 27, el hecho ocurrió durante la mañana, cuando un hombre de 44 años recibió una llamada de un hombre que aseguró ser un familiar cercano.

El estafador le manifestó que había sufrido un desperfecto mecánico con su vehículo y que necesitaba ayuda económica de manera urgente para afrontar el pago del seguro y del servicio de grúa que trasladaría el automóvil.

Creyendo que se trataba de una situación real, el trabajador realizó un pago de $500.000 para asistir a quien pensaba que era su tío. Sin embargo, poco después intentó confirmar lo ocurrido y descubrió que había sido víctima de un engaño cuidadosamente planificado.

Tras advertir la maniobra delictiva, el empleado se presentó en la dependencia policial y formalizó la denuncia, aportando los datos de la comunicación y las circunstancias en las que se concretó la estafa.

Por disposición de la fiscal de turno, Dra. Belkis Alderete, las actuaciones fueron remitidas a la División Delitos Económicos, área que tendrá a su cargo la investigación para intentar identificar a los autores del fraude y determinar el destino del dinero transferido.