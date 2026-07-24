Qué hacer si tu obra social no te activa los servicios

En Argentina, más del 90% de la población cuenta con algún tipo de obra social, pero no todos tienen sus servicios activados correctamente. Si te enfrentas a este problema, hay pasos específicos que puedes seguir para solucionarlo.

Hoy 18:03

En Argentina, el acceso a una obra social es un derecho fundamental. Sin embargo, muchas personas se encuentran con el inconveniente de que sus servicios no están activados, lo que puede generar una gran cantidad de preocupaciones y complicaciones en su atención médica.

Desde el año 2019, la Superintendencia de Servicios de Salud ha recibido un aumento en las denuncias relacionadas con la falta de activación de servicios por parte de las obras sociales. Esto resalta la importancia de conocer los derechos como afiliado y los pasos a seguir en caso de enfrentar este problema.

Lo primero que debes hacer es comunicarte con tu obra social. Asegúrate de tener a mano tu número de afiliado y cualquier documentación relevante. Es posible que el problema se deba a un error administrativo que pueda resolverse rápidamente.

Si no obtienes respuesta satisfactoria, puedes presentar una reclamo formal a través de un formulario específico que se encuentra en la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud. Este trámite es gratuito y puede hacer que tu situación se resuelva más rápidamente.

Además, es importante que consultes la ley 23.660, que regula el funcionamiento de las obras sociales en Argentina. Esta ley te otorga derechos como afiliado, incluyendo el acceso a servicios médicos y la posibilidad de reclamar si no se cumplen.

En caso de que no obtengas una solución efectiva, puedes recurrir a la Defensoría del Pueblo o a asociaciones de consumidores que te ayuden a gestionar tu reclamo. Estas organizaciones pueden ofrecerte apoyo y asesoramiento sobre cómo proceder en tu caso específico.

Recuerda que es esencial mantener un registro de todas las comunicaciones que realices, así como de los documentos enviados y recibidos. Esta información puede ser clave si necesitas escalar tu reclamo a instancias superiores o judiciales.