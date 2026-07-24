Incendio controlado en Yerba Buena gracias a la rápida acción de bomberos

El incendio en un obrador de Yerba Buena fue controlado rápidamente por los bomberos, garantizando la seguridad de la zona.

Hoy 17:24

Un incendio se desató en un obrador ubicado en Mendoza al 2800, Yerba Buena, donde se almacenaban postes de madera, fibra óptica, combustibles y un vehículo.

Gracias a un rápido operativo de intervención, las dotaciones de Bomberos Voluntarios de Yerba Buena lograron controlar la situación, evitando la propagación del fuego.

En total, tres dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar, utilizando un sistema de succión de agua desde piletas cercanas para garantizar el suministro continuo a las autobombas.

Las labores actuales se centran en la remoción de escombros y el enfriamiento de las áreas afectadas para asegurar que no existan riesgos adicionales.

Se solicita a los vecinos de la zona que eviten transitar por Mendoza al 2800 para facilitar el trabajo de las unidades de emergencia y asegurar la circulación adecuada.

Por otro lado, se ha aclarado que la distribuidora no posee instalaciones en la zona afectada, desmintiendo rumores que vinculaban el incidente con su operación en Mendoza al 2500.