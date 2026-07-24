Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 JUL 2026 | 19º
X
Somos Deporte

Alarma en Central Córdoba: Alan Aguerre salió lesionado ante Gimnasia de Mendoza

El arquero ferroviario debió ser reemplazado a los 22 minutos del primer tiempo por una dolencia en la pierna izquierda. Será sometido a estudios para conocer el alcance de la lesión.

Hoy 17:44

Alan Aguerre encendió las alarmas este viernes en Central Córdoba luego de que tuviera que abandonar el partido ante Gimnasia de Mendoza por una molestia física.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El arquero ferroviario sintió una dolencia en la pierna izquierda y fue reemplazado a los 22 minutos del primer tiempo tras una gran atajada.

En su lugar ingresó Javier Vallejo, quien quedó a cargo del arco del conjunto santiagueño durante el resto del encuentro.

Ahora habrá que esperar los estudios médicos correspondientes para determinar la gravedad de la lesión y conocer si Aguerre podrá estar disponible para el próximo compromiso.

Central Córdoba volverá a jugar el jueves ante Atlético Tucumán, en el Estadio Único Madre de Ciudades.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Liga Profesional de Fútbol
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba pagó caro su falta de efectividad y cayó ante Gimnasia en Mendoza
  2. 2. VIDEO | Colapinto perdió el control de su Alpine en la curva y terminó chocando en la segunda práctica del GP de Hungría
  3. 3. EN VIVO | hoy no te pierdas "Que, no me has visto?" en Panorama Play
  4. 4. "Sentía que me iba a morir": el duro testimonio de la mujer que logró escapar de un intento de femicidio
  5. 5. Pudo ser una tragedia: violentísimo choque entre un tren y un camión de carga
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT