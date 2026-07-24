Alarma en Central Córdoba: Alan Aguerre salió lesionado ante Gimnasia de Mendoza

El arquero ferroviario debió ser reemplazado a los 22 minutos del primer tiempo por una dolencia en la pierna izquierda. Será sometido a estudios para conocer el alcance de la lesión.

Hoy 17:44

Alan Aguerre encendió las alarmas este viernes en Central Córdoba luego de que tuviera que abandonar el partido ante Gimnasia de Mendoza por una molestia física.

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El arquero ferroviario sintió una dolencia en la pierna izquierda y fue reemplazado a los 22 minutos del primer tiempo tras una gran atajada.

En su lugar ingresó Javier Vallejo, quien quedó a cargo del arco del conjunto santiagueño durante el resto del encuentro.

Ahora habrá que esperar los estudios médicos correspondientes para determinar la gravedad de la lesión y conocer si Aguerre podrá estar disponible para el próximo compromiso.

Central Córdoba volverá a jugar el jueves ante Atlético Tucumán, en el Estadio Único Madre de Ciudades.