El dólar subió por tercer día consecutivo y cerró en un nuevo récord: a cuánto cotizó

La divisa alcanzó nuevos máximos nominales este viernes. En el Banco Nación trepó hasta los $1.520 para la venta, mientras que el mayorista finalizó en $1.497.

Hoy 16:48

El dólar volvió a subir este viernes 24 de julio y completó su tercera jornada consecutiva en alza, en una rueda marcada por nuevos máximos nominales para el tipo de cambio oficial.

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En el Banco Nación, la divisa estadounidense aumentó $10 y cerró a $1.520 para la venta, un avance del 0,7% respecto de la jornada anterior. De esta manera, superó el máximo nominal previo de $1.515 registrado el 22 de octubre de 2025, durante la tensión cambiaria de las elecciones legislativas.

La presión también se trasladó al mercado mayorista. Con USD 463,4 millones negociados en el segmento de contado, el dólar mayorista avanzó $8, equivalente a un 0,5%, y terminó en $1.497, también en un nuevo máximo nominal.

Durante la última semana, el tipo de cambio mayorista acumuló un incremento de $19, equivalente al 1,3%, mientras que en lo que va de julio registra una suba de $15, cerca del 1%.

“Es el aumento semanal más importante desde la semana que finalizó el 19 de junio”, señaló Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

Pese a las últimas subas, el movimiento del dólar continúa por debajo de la inflación acumulada. En lo que va de 2026, el mayorista avanzó $42, un 2,9%, frente a una inflación estimada cercana al 18% para el mismo período.

El dólar quedó todavía lejos del techo de la banda cambiaria

El Banco Central fijó para esta jornada el techo del esquema de bandas cambiarias en $1.836,23. Con el mayorista en $1.497, la cotización quedó $339,23 por debajo de ese límite, una distancia equivalente al 22,7%.

El margen dentro de la banda continúa permitiendo al Banco Central de la República Argentina realizar compras de divisas en el mercado de contado.

En ese contexto, Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, destacó la continuidad de las compras de dólares por parte de la autoridad monetaria y consideró que esa dinámica contribuyó al proceso de acumulación de reservas.

Qué pasó con el dólar blue

A diferencia del oficial, el dólar blue retrocedió $5 durante la jornada y cerró en $1.545, una baja diaria del 0,3%.

Pese al descenso de este viernes, la cotización informal acumuló durante la semana una suba de $15, equivalente al 1%. Además, durante el miércoles llegó a tocar un máximo intradiario de $1.560.

Los dólares financieros, por su parte, también mostraron presión alcista. El contado con liquidación (CCL) llegó a rozar los $1.600, con un incremento cercano al 0,7%, y quedó próximo al récord de $1.610 alcanzado el 21 de octubre del año pasado.

Las compras del Banco Central

El movimiento cambiario se produce mientras el mercado sigue de cerca la intervención del Banco Central y la acumulación de reservas.

Según un reporte de la consultora 1816, después de las fuertes compras de divisas registradas a mediados de julio, durante las últimas cuatro ruedas las intervenciones fueron más acotadas, con adquisiciones promedio de alrededor de USD 35 millones por jornada.

De acuerdo con esas estimaciones, el Banco Central acumula compras por USD 12.721 millones en lo que va de 2026. A su vez, las reservas netas habrían aumentado USD 8.455 millones durante el año, por encima de la meta anual de USD 8.000 millones contemplada en el programa con el Fondo Monetario Internacional.

En paralelo, el superávit comercial argentino superó los USD 2.000 millones en cinco de los primeros seis meses del año, un factor que continúa aportando divisas al mercado.

Con el cierre de este viernes, el dólar oficial completó así tres ruedas consecutivas de subas y alcanzó un nuevo máximo nominal, mientras los operadores siguen de cerca la evolución de las reservas, las intervenciones del Banco Central y el comportamiento de los dólares financieros.