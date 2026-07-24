“Gracias Selección”: el homenaje de Central Córdoba a la Scaloneta antes del debut

El plantel ferroviario posó con una bandera en la previa del partido ante Gimnasia de Mendoza, en reconocimie

Hoy 17:50

Central Córdoba se sumó a los homenajes para la Selección Argentina tras el subcampeonato conseguido en el Mundial.

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En la previa del partido ante Gimnasia de Mendoza, correspondiente a la primera fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, el plantel ferroviario posó con una bandera dedicada al equipo conducido por Lionel Scaloni.

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“Gracias Selección. Héroes eternos. El mundo reconoce a la Scaloneta”, fue el mensaje exhibido por los jugadores en el estadio mendocino antes del comienzo del encuentro.

El gesto forma parte de los reconocimientos que se replican en las canchas del fútbol argentino para valorar el desempeño de la Albiceleste, que llegó hasta la final de la Copa del Mundo y volvió a ubicarse entre las mejores selecciones del planeta.