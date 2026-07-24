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Franco Colapinto habló sobre su accidente en la práctica del GP de Hungría de Fórmula 1: “No fue un buen día”

El piloto argentino se despistó en la segunda sesión de entrenamientos y rompió la parte trasera de su Alpine.

Hoy 18:57

Franco Colapinto protagonizó un accidente este viernes durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 y no pudo completar la sesión en el circuito de Hungaroring.

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El piloto argentino perdió el control de su Alpine en el sector final del trazado y chocó la parte trasera del monoplaza contra las defensas de neumáticos. Pese al impacto, no sufrió lesiones y estará en condiciones de continuar con la actividad del fin de semana.

No fue un buen día. Perdimos la mañana y eso no fue lo ideal”, reconoció Colapinto después del ensayo.

El corredor de 22 años explicó que las características de los monoplazas y las condiciones de la pista hicieron más complicada la conducción.

Fue un día bastante corto. Creo que los autos de este año, con poca carga aerodinámica, son cada vez más difíciles de manejar. Y en una pista como esta, con muy poco agarre, es bastante complicado”, señaló.

Cómo fue el accidente de Colapinto

Al referirse al despiste, el argentino detalló: “Perdí la parte trasera en la última curva, golpeé la parte trasera del auto contra los neumáticos, así que no fue un buen día ni un comienzo ideal”.

Colapinto solamente pudo completar 11 vueltas, por lo que el equipo reunió pocos datos para trabajar en la puesta a punto del auto.

Te recomendamos: VIDEO | Colapinto perdió el control de su Alpine en la curva y terminó chocando en la segunda práctica del GP de Hungría

También perdimos bastante tiempo en pista. Ahora intentaremos enfocarnos en las cosas que podemos aprender y mejorar para mañana”, agregó.

El piloto no había participado de la primera práctica libre debido a que Paul Aron, corredor de reserva de Alpine, ocupó su lugar para cumplir con una de las sesiones obligatorias destinadas a jóvenes pilotos.

Cómo sigue el GP de Hungría

La actividad continuará este sábado con la tercera práctica libre y la clasificación que definirá la grilla de largada.

Sábado 25 de julio

  • Práctica libre 3: 7.30
  • Clasificación: 11.00

Domingo 26 de julio

  • Carrera: 10.00

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

TEMAS Fórmula 1 Franco Colapinto
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