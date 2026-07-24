Cristina Kirchner suma a un abogado cercano a Lula para llevar la causa Vialidad a tribunales internacionales

La expresidenta incorporó al jurista brasileño Rafael Valim a su equipo de defensa. Buscará cuestionar la condena por corrupción que quedó firme ante la Corte Suprema y avanzar con presentaciones en organismos internacionales.

Hoy 17:48

Cristina Fernández de Kirchner amplió su equipo de defensa con la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim, en el marco de la estrategia judicial que impulsa para llevar la causa Vialidad a tribunales y organismos internacionales, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme su condena.

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Valim, reconocido especialista en Derecho Público, Derecho Constitucional y derechos humanos, es uno de los juristas que asesora al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Su tarea será colaborar en la elaboración de los recursos con los que la defensa intentará cuestionar la sentencia que condenó a la exmandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El abogado brasileño trabajará junto al español Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Supremo de España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien también participa en el diseño de la estrategia jurídica que será presentada fuera del país.

Con más de dos décadas de trayectoria académica y profesional, Valim es doctor y magíster por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP) y cuenta con experiencia en litigios ante organismos internacionales vinculados a la protección de los derechos humanos.

En declaraciones al medio brasileño Metrópoles, el jurista adelantó que en los próximos días presentarán oficialmente en Buenos Aires la estrategia internacional que impulsará la defensa de Cristina Kirchner. Además, sostuvo que, a su entender, la expresidenta fue víctima de "graves violaciones de derechos humanos fundamentales", argumento que buscarán plantear ante instancias internacionales.

Valim también es coautor del libro "Lawfare: una introducción", escrito junto a Cristiano Zanin —actual ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil y exabogado de Lula da Silva— y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins.

La incorporación del abogado brasileño se produce mientras la defensa de la exmandataria profundiza su ofensiva judicial tras quedar firme la condena dictada en la causa Vialidad.

En las últimas semanas, la Corte Suprema también rechazó los recursos presentados por Cristina Kirchner y el resto de los condenados para evitar la actualización del monto del decomiso, por lo que quedó firme la obligación de reintegrar al Estado $685.000 millones, cifra establecida por la Justicia como el perjuicio económico ocasionado por la maniobra investigada.

La causa Vialidad concluyó con la condena de la expresidenta por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además de la pena de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el fallo dispuso el decomiso de bienes por el monto fijado por la Justicia, resolución que fue ratificada en todas las instancias nacionales y que ahora la defensa intentará revisar en el ámbito internacional.