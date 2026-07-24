Trump amenaza a la Unión Europea con nuevos aranceles tras la multa impuesta a Google

El presidente de Estados Unidos advirtió que aplicará gravámenes a productos europeos y evalúa abrir una investigación comercial. La advertencia reaviva las tensiones con Bruselas pese al acuerdo firmado entre ambas partes.

Hoy 17:47

La relación comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea volvió a tensarse luego de que el presidente Donald Trump amenazara con imponer nuevos aranceles al bloque europeo en respuesta a la sanción antimonopolio que las autoridades comunitarias aplicaron contra Google.

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A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump calificó la decisión de Bruselas como "ilegal" y "muy poco ética", y aseguró que la Unión Europea "pagará un precio muy alto" por la medida. Además, adelantó que su administración avanzará "lo antes posible" con la aplicación de un arancel de gran magnitud sobre productos europeos y no descartó iniciar una investigación comercial formal contra el bloque.

El mandatario estadounidense sostiene desde hace años que la Unión Europea utiliza las normas de competencia para perjudicar deliberadamente a las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, una postura que volvió a exponer tras conocerse la sanción contra Google.

La advertencia llega pocas semanas después de la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial entre Washington y Bruselas, que había sido presentado por ambas partes como una herramienta para reducir las disputas comerciales y evitar una nueva guerra de aranceles.

Sin embargo, el escenario volvió a complicarse con el anuncio de un nuevo paquete arancelario estadounidense, que alcanza a unas 60 economías y contempla gravámenes de hasta 12,5% para determinados productos procedentes de la Unión Europea. Aunque esa tasa se mantiene por debajo del límite máximo del 15% pactado anteriormente, la decisión volvió a generar fricciones entre ambas potencias.

Desde la Comisión Europea reconocieron que, en líneas generales, las nuevas medidas respetan el acuerdo alcanzado, pero cuestionaron los argumentos utilizados por Washington para justificar los aranceles.

Uno de los principales puntos de conflicto es que Estados Unidos sostiene que las nuevas tarifas buscan combatir el trabajo forzado a nivel mundial, mientras que Bruselas respondió que la legislación europea ya contempla estrictos controles en esa materia, por lo que considera que esa justificación carece de fundamentos.

Pese al endurecimiento del discurso, la Unión Europea mantiene su intención de preservar el acuerdo comercial y continúa negociando la incorporación de nuevos productos al listado de bienes exentos de aranceles.

Otro de los temas pendientes sigue siendo el acero y el aluminio, sectores sobre los que Estados Unidos mantiene un arancel del 50%, mientras que Bruselas busca reducir esa carga al 15%, en línea con el resto del entendimiento comercial.

La Comisión Europea advirtió que podría revisar o incluso suspender el acuerdo si esas condiciones no se modifican antes del 31 de diciembre de 2026 o si las preferencias otorgadas por Washington terminan afectando de manera significativa la economía del bloque.

El vínculo económico entre ambas potencias continúa siendo uno de los más importantes del mundo. Actualmente, la Unión Europea registra un superávit comercial de bienes cercano a 20.000 millones de euros con Estados Unidos y, como parte del acuerdo vigente, se comprometió a adquirir 750.000 millones de dólares en productos energéticos estadounidenses antes de 2028, incluyendo gas natural licuado, petróleo y proyectos vinculados a la energía nuclear.