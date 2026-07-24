El Gobierno celebra que Estados Unidos mantenga el arancel mínimo del 10% y evita apurar el acuerdo comercial

La Casa Rosada atribuye la decisión al vínculo político entre Javier Milei y Donald Trump. Aseguran que el entendimiento bilateral aún requiere definiciones legales en Estados Unidos antes de avanzar en el Congreso.

Hoy 17:45

El Gobierno nacional recibió con conformidad la decisión de Estados Unidos de mantener para la Argentina el arancel mínimo del 10%, una medida que, según la Casa Rosada, refleja la continuidad del entendimiento alcanzado con la administración de Donald Trump.

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En el oficialismo sostienen que el alineamiento político entre Javier Milei y el presidente estadounidense contribuyó a que el país conservara el tratamiento preferencial, pese a los cambios en la política comercial impulsados por Washington. "La posición argentina no cambió", resumen desde el Ejecutivo.

No obstante, el Gobierno aclara que el acuerdo comercial aún no está plenamente operativo y descarta que su implementación integral ocurra en el corto plazo. Explican que todavía restan definiciones jurídicas y regulatorias por parte de Estados Unidos, por lo que consideran prematuro avanzar con su tratamiento legislativo en la Argentina.

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema está relacionado con la investigación realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre importaciones vinculadas al trabajo forzoso. Desde el Gobierno remarcan que la Argentina ya había asumido compromisos para reforzar los controles sobre este tipo de productos, lo que permitió mantener el arancel reducido y preservar beneficios para las exportaciones nacionales.

La Casa Rosada insiste en que el acuerdo excede la cuestión arancelaria. El entendimiento también contempla aspectos vinculados con la propiedad intelectual, el sistema de patentes, normas regulatorias, barreras comerciales y mecanismos de cooperación económica, capítulos que aún deben completar su proceso de instrumentación en Estados Unidos.

Por ese motivo, el Ejecutivo decidió no impulsar por ahora el debate parlamentario del acuerdo, a la espera de que Washington finalice los procedimientos necesarios. La misma postura alcanza al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que cuenta con dictamen, pero no forma parte de la agenda legislativa inmediata.

La estrategia oficial apunta a tratar el acuerdo como un paquete integral, evitando avanzar únicamente sobre algunos de sus componentes. En Balcarce 50 consideran que un análisis parcial podría afectar el desarrollo del entendimiento bilateral.

En paralelo, el Gobierno busca consolidar su relación con la administración republicana, a la que considera un socio estratégico en materia económica y comercial. En ese contexto, Javier Milei prepara un viaje a Estados Unidos previsto para octubre, donde participará de un foro en Washington por el Mes de la Herencia Hispana junto a empresarios, inversores y dirigentes políticos.

Desde el Ejecutivo interpretan que la continuidad del esquema arancelario representa una señal favorable para la relación bilateral y confían en que las próximas decisiones de Washington permitan completar la implementación del acuerdo comercial y, posteriormente, avanzar con su tratamiento en el Congreso argentino.