Di María pidió la continuidad de Scaloni y lanzó una contundente frase sobre el Mundial

Tras la derrota de Rosario Central ante Belgrano, el “Fideo” valoró el desempeño de la Selección Argentina en la Copa del Mundo.

Hoy 15:42

Luego de la derrota de Rosario Central por 2-1 ante Belgrano, en el inicio del Torneo Clausura, Ángel Di María analizó la actuación de la Selección Argentina en el Mundial y expresó su deseo de que Lionel Scaloni y Lionel Messi continúen en el equipo nacional.

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El experimentado futbolista destacó especialmente el triunfo por 2-1 ante Inglaterra en las semifinales y aseguró que, para él, ese partido representó el punto más importante del recorrido argentino en la competencia.

“Haberle ganado a Inglaterra fue una alegría para todo el país. Se notó mucho y me puso feliz. Agradecerles eternamente a todos”, manifestó Di María.

Sobre cómo vivió el torneo, agregó: “Sufrí todos los partidos, pero sacaban eso de adentro que terminaba haciendo que se ganen. A veces en las finales te toca, a veces no; esta vez no, pero dejaron la celeste y blanca allá arriba”.

“Para mí terminó ahí el Mundial”

Di María consideró que el plantel argentino merece mucho más que un reconocimiento por lo realizado durante los últimos años.

“Lo que se fue logrando y haberle ganado a Inglaterra fue coronar todo eso. Para mí terminó ahí el Mundial, le dieron la alegría más grande al país”, afirmó.

Argentina no pudo consagrarse en la final, pero el “Fideo” remarcó el recorrido del equipo y el impacto que tuvo la victoria ante los ingleses entre los hinchas.

El deseo de Di María para Messi y Scaloni

El jugador de 38 años también se refirió al futuro de Lionel Messi y expresó su deseo de que el capitán continúe vistiendo la camiseta argentina durante el tiempo que considere necesario.

“Que siga hasta cuando no quiera. Creo que tiene muchísimos años más. Con 39 demostró que sigue siendo uno de los mejores de la historia y no tiene techo”, sostuvo.

Además, respaldó la continuidad de Lionel Scaloni al frente del seleccionado: “Es la Scaloneta. Ojalá que siga por el bien de todos. Hay una buena generación de chicos. Él sabrá qué quiere, pero ojalá que continúe”.

Di María analizó la derrota de Rosario Central

Por último, el futbolista hizo un balance del estreno de Rosario Central en el Torneo Clausura y consideró que el equipo no mereció quedarse con las manos vacías.

“Creo que hicimos un buen partido. En el primero nos costó un poco arrancar, pero en el segundo tiempo jugamos bien. No merecíamos perder”, señaló.

Di María recordó que el equipo comenzó de manera similar el semestre anterior y luego logró recuperarse. “Tenemos que mejorar atrás y que no nos conviertan tanto”, concluyó.