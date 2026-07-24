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El Polaco mostró su renovada figura y una frase de su ex generó revuelo entre sus fans

El músico se mostró feliz con su cambio y compartió imágenes que rápidamente se volvieron virales.

Hoy 15:56

El Polaco volvió a dar que hablar en las redes, aunque esta vez no fue por otra separación de Barby Silenzi. El jueves a la noche mostró su impactante cambio físico y la foto hizo reaccionar a una de sus ex.

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La postal sorprendió a Valeria Aquino, con quien se convirtió en papá de Alma hace 12 años. “¿Qué estás comiendo, atún? Jajajajajajajajajajaa", le escribió la agente inmobiliaria, y los seguidores del músico la defenestraron.

“No podés ser tan desubicada”, “Se come un mujerón”, “¿Cómo te sentirías vos si Barby le comenta a tu novio? Puede ser el padre de tu hija, pero creo que hay cosas que debes ubicarte”, Te encanta provocar y desatar quilombo", fueron algunas de las opiniones que se leyeron.

El Polaco también recibió un piropo de Barby Silenzi, su mujer. “Ah, buenooo”, sostuvo con un emoji de fueguito.

La transformación del artista de cumbia estuvo a cargo de Soledad Cristiano, una especialista en nutrición deportiva y entrenadora muy conocida en el ambiente artístico.

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