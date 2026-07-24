Justicia niega prisión domiciliaria a hombre por intento de homicidio

La Justicia de Villa Lavalle mantiene la prisión preventiva de un hombre de 30 años imputado por tentativa de homicidio tras apuñalar a un vecino que defendió a una mujer en peligro.

Hoy 16:15

La Justicia de Villa Lavalle ha tomado la decisión de rechazar el pedido de prisión domiciliaria para un hombre de 30 años, quien se enfrenta a una acusación de tentativa de homicidio simple. Este individuo está acusado de apuñalar a un vecino que intervino para defender a una mujer que estaba siendo agredida el 18 de mayo de 2025.

De acuerdo con la investigación, el acusado estaba atacando a su pareja en la vía pública cuando el vecino intentó ayudarla, resultando apuñalado al menos tres veces en diferentes partes del cuerpo. Como consecuencia, fue trasladado de urgencia al hospital con un riesgo significativo para su vida.

Durante la audiencia, la defensa del imputado solicitó el arresto domiciliario, argumentando razones relacionadas con su hijo menor. Sin embargo, la jueza Norma Beatriz Vera consideró que no se presentaron nuevos elementos que justificaran cambiar la medida de coerción.

La magistrada destacó la importancia de garantizar la presencia del acusado en el juicio y la adecuada producción de pruebas. Esta decisión es crucial para el desarrollo del proceso judicial que se llevará a cabo en noviembre.

Asimismo, la jueza Vera enfatizó que, dada la gravedad del delito imputado y la posibilidad de una condena con cumplimiento efectivo, existe un mayor riesgo de fuga, lo que llevó a la resolución de mantener la prisión preventiva.

Este caso resalta la importancia de la intervención ciudadana en situaciones de violencia de género y la respuesta del sistema judicial ante actos de violencia. La comunidad local sigue atenta a los acontecimientos y se espera que el juicio arroje luz sobre este trágico incidente.