Hombre de 48 años apuñalado en un asalto en El Carmen

Un hombre de 48 años fue apuñalado en El Carmen y trasladado al hospital 'Pablo Soria' por la gravedad de sus heridas.

Hoy 02:33

Un hombre de 48 años se encuentra actualmente internado en el hospital 'Pablo Soria' de Jujuy tras ser apuñalado en el estómago en un presunto hecho de robo.

Según fuentes consultadas, el incidente ocurrió en las cercanías de la Finca Nación en la ciudad de El Carmen, donde un amigo de la víctima lo encontró dormido y ensangrentado a la entrada de su hogar.

El amigo, al observar la situación, trasladó de inmediato a la víctima a la guardia del hospital local, desconociendo los detalles del incidente, y debido a la complejidad de las heridas, fue derivado urgentemente al hospital cabecera de la provincia.

Luego de ser intervenido quirúrgicamente, la víctima, aún en el hospital, reveló a los efectivos policiales que había estado consumiendo bebidas alcohólicas con un grupo de personas antes de ser atacado por dos hombres que le robaron su teléfono celular y le causaron una grave herida al apuñalarlo.

Las autoridades han remitido el caso al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien ha indicado que, una vez que la víctima recupere el alta médica, deberá ser trasladada a la sede policial para formalizar su denuncia.

Una fuente cercana al caso indicó que la víctima pudo identificar a uno de los atacantes, lo que ha permitido a los investigadores iniciar las diligencias para dar con los responsables del ataque.

Los efectivos de la Seccional 8º de El Carmen están a cargo de las actuaciones complementarias, bajo la dirección del ayudante fiscal zonal, quien ha solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo para avanzar en las investigaciones.