Detención por amenazas con arma en Chaco tras denuncia de joven

La aprehensión de un hombre por amenazas con arma de fuego en Chaco surge tras la denuncia de una joven de 22 años.

Hoy 03:32

Anoche, efectivos de la División Violencia Familiar y de Género de Charata intervinieron en un caso que involucra lesiones leves y amenazas con arma de fuego, luego de recibir una denuncia de una joven de 22 años. La víctima indicó que fue amenazada por su pareja durante una discusión en su hogar.

La Fiscalía correspondiente ordenó la aprehensión del sospechoso, así como el secuestro del arma utilizada en el incidente. En cumplimiento de esta orden, una comisión policial, junto con la Comisaría Segunda y la División 911, se trasladó al domicilio de la denunciante.

En el lugar, la joven entregó de manera voluntaria un rifle calibre 22 con mira telescópica, además de cargadores y cartuchos, los cuales fueron debidamente formalmente secuestrados por las autoridades.

Asimismo, se procedió a instalar la aplicación Alerta Mujer en el dispositivo de la víctima, asegurando así su asistencia y protección. Este es un paso crucial para garantizar la seguridad de mujeres en situaciones de riesgo.

La intervención también incluye la colaboración de organismos competentes que brindan apoyo psicológico y social a la denunciante. La implementación de estos recursos es esencial para la protección de las víctimas de violencia de género.

Por otro lado, las autoridades continúan la búsqueda del presunto agresor, quien tiene un pedido de aprehensión emitido por la Justicia. Las fuerzas de seguridad están trabajando arduamente para dar con su paradero.