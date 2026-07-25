Allanamiento por violencia de género en Santo Tomé revela pruebas cruciales

Un allanamiento realizado en Santo Tomé permitió el secuestro de pruebas clave en una investigación de violencia de género que involucra a un menor de edad.

Hoy 04:19

En las últimas horas de este viernes, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un allanamiento en una vivienda del barrio Las Vegas de la ciudad de Santo Tomé, en el marco de una investigación por violencia de género que involucra a un menor de edad.

Los investigadores revisaron exhaustivamente cada una de las dependencias del inmueble, logrando incautar elementos probatorios considerados cruciales para el esclarecimiento de los delitos denunciados.

La medida judicial se ejecutó en el contexto de una investigación por privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas y lesiones leves dolosas. Durante la requisa, se secuestró un arma de fuego de fabricación casera y una prenda de vestir de interés para la causa.

La Jefatura de la Policía de Investigaciones informó sobre el procedimiento a la fiscal Ana Laura Gioria, de la Unidad Fiscal Especial de Responsabilidad Penal Adolescente, quien ordenó el secuestro formal de los elementos incautados y las diligencias pertinentes para la continuidad de la causa.

La atribución delictiva se calificó provisoriamente en el contexto de violencia de género, incluyendo privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas y lesiones leves dolosas.

Este allanamiento subraya la importancia de las investigaciones sobre violencia de género, especialmente cuando involucran a menores, y destaca el compromiso de las autoridades para abordar estos graves delitos.