El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 25 de julio de 2026: se espera una jornada estable, sin lluvias y con una máxima de 23°C

Los santiagueños podrán disfrutar de una jornada con buenas condiciones meteorológicas este sábado 25 de julio, fecha en la que Santiago del Estero celebra su 473° aniversario con el desfile cívico-militar, el Festival Madre de Ciudades y una amplia agenda de actividades.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado se prevé una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 23°C, con probabilidad de precipitaciones nula durante toda la jornada.

El organismo anticipa que la madrugada y la mañana se presentarán mayormente nubladas, mientras que por la tarde el cielo estará parcialmente nublado y las condiciones se mantendrán similares durante la noche.

En cuanto al viento, soplará del sector norte y noreste, con velocidades estimadas entre 7 y 31 kilómetros por hora, sin pronóstico de ráfagas significativas.

¿Cómo estará el domingo?

Para el domingo 26 de julio, el SMN pronostica un leve ascenso de la temperatura, con una mínima de 12°C y una máxima de 26°C.

Al igual que el sábado, no se esperan lluvias y el cielo permanecerá parcialmente nublado durante gran parte del día. Los vientos serán leves a moderados, del sector norte y noreste, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

De esta manera, el tiempo acompañará el fin de semana de celebraciones por el 473° aniversario de Santiago del Estero, permitiendo que vecinos y turistas disfruten al aire libre de las distintas propuestas organizadas para homenajear a la Madre de Ciudades.