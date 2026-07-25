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Nediani se reunió con autoridades del Centro de Comercio e Industria de La Banda

Dialogaron sobre los desafíos del sector y acordaron avanzar en acciones conjuntas para fortalecer la actividad comercial.

Hoy 15:00

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, y la subsecretaria de Gobierno, Dra. Victoria Torres, mantuvieron una reunión con autoridades del Centro de Comercio e Industria local con el objetivo de analizar la realidad del sector comercial y avanzar en propuestas conjuntas para fortalecer su desarrollo.

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El encuentro se realizó el viernes por la noche y permitió generar un espacio de diálogo e intercambio entre las autoridades municipales y los representantes de la entidad que nuclea a los comerciantes bandeños.

Durante la reunión, ambas partes intercambiaron opiniones sobre la situación actual del comercio local, evaluando los principales desafíos que enfrenta el sector y la importancia de continuar trabajando de manera coordinada para impulsar su crecimiento.

Asimismo, se proyectó una serie de iniciativas orientadas a promover la actividad comercial y brindar beneficios a los comerciantes de la ciudad, en el marco de una agenda de trabajo conjunto que busca fortalecer el desarrollo económico de La Banda.

De esta manera, el municipio y el Centro de Comercio e Industria reafirmaron su compromiso de mantener un diálogo permanente y de articular acciones que contribuyan al fortalecimiento del sector comercial, considerado un pilar fundamental para el crecimiento y la generación de empleo en la ciudad.

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