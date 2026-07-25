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Los candidatos del FCU participaron de un Encuentro Dirigencial en La Banda

El espacio liderado por Roger Nediani reunió a referentes, dirigentes y militantes para fortalecer el trabajo territorial rumbo a los comicios del próximo 2 de agosto.

Hoy 15:16

Los candidatos del Frente Compromiso y Unidad (FCU), que competirán en las elecciones municipales del próximo 2 de agosto, participaron el viernes por la tarde de un Encuentro Dirigencial realizado en las instalaciones del Complejo La Tablada, ubicado en el barrio Tabla Redonda de la ciudad de La Banda.

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La actividad reunió a referentes y dirigentes del espacio político liderado por el Ing. Roger Elías Nediani, con el objetivo de fortalecer el trabajo territorial de cara a los comicios y continuar consolidando el proyecto que impulsa el FCU en la ciudad.

También estuvieron presentes la candidata a viceintendente, Dra. Victoria Torres; y el candidato a Defensor del Pueblo, Cont. Miguel Estefán, y candidatos a concejales de las dos listas oficiales de este espacio político, quienes compartieron la jornada con agrupaciones, dirigentes y militantes de este espacio político.

Durante la reunión, los candidatos reafirmaron su compromiso de seguir trabajando junto a los vecinos de La Banda, promoviendo un proyecto basado en la cercanía, el diálogo y la participación, con vistas a las elecciones municipales del próximo 2 de agosto.

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