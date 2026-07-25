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Muertos y heridos: un accidente sobre la Ruta 9 enluta a la ciudad de Loreto

Por causas que se tratan de establecer, un auto embistió un árbol a la altura de la localidad de Árraga. Al menos dos personas murieron y otras resultaron gravemente heridas.

Hoy 07:53
El Toyota Corolla quedó destruido tras el violento hecho.

Una nueva tragedia vial enluta a familias de la ciudad de Loreto. De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, un accidente tuvo consecuencias fatales este sábado por la madrugada.

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Por causas que se tratan de establecer, alrededor de las dos de la madrugada, un automóvil Toyota Corolla salió de la ruta y detuvo su marcha al embestir un árbol que se encontraba sobra la Ruta nacional 9, a la altura de la localidad de Árraga, a pocos kilómetros de la Capital de Santiago del Estero.

Las consecuencias del hecho fueron fatales: dos jóvenes murieron en el acto y otros dos fueron trasladados en delicado estado hacia el hospital Regional Ramón Carrillo.

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TEMAS Accidente fatal Ruta 9 Loreto
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