Temperaturas agradables y sol radiante en Añatuya para hoy Sábado 25 de julio de 2026

Los añatuyenses podrán disfrutar de un clima mayormente soleado durante el fin de semana, con temperaturas cómodas y agradables. El día de hoy promete ser uno de los mejores en lo que va de la semana.

Hoy 08:21

En la jornada de hoy, Añatuya presenta un clima parcialmente nublado con una temperatura actual de 12.3 °C, aunque la sensación térmica se siente más fresca, alcanzando solo 8.3 °C. La humedad se encuentra en un 93%, lo que puede generar un ambiente algo húmedo para los añatuyenses.

Para el día de hoy, se espera un cambio positivo en las condiciones climáticas, ya que el pronóstico indica que será un día soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12.2 °C y una máxima de 25.4 °C, ideales para disfrutar al aire libre.

El viento soplará a 11.2 km/h desde el noreste, lo que brindará un alivio agradable a los añatuyenses que salgan a disfrutar del día. Las condiciones son perfectas para actividades familiares o paseos en la ciudad.

Para el domingo, se anticipa que las temperaturas continuarán en aumento, con un pronóstico de mínima de 15.4 °C y máxima de 27.5 °C, manteniendo el sol como protagonista del cielo añatuyense.

Finalmente, el lunes se presentará un clima parcialmente nublado, donde se espera una mínima de 19.5 °C y una máxima de 29 °C. Este fin de semana será perfecto para disfrutar del buen clima y recargar energías antes de la semana que comienza.

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