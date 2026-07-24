Colapinto finalizó 14º en la última práctica y ya le apunta a la clasificación del GP de Hungría

El piloto argentino salió a pista este sábado en el último entrenamiento del fin de semana. Lando Norris fue el más rápido y Gasly terminó 12º.

Hoy 08:43

Franco Colapinto aprovechó al máximo la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Después del fuerte accidente sufrido el viernes, el argentino completó 30 vueltas y terminó en la 14ª posición.

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El piloto de Alpine marcó un tiempo de 1m20s055 en el mejor de sus giros sobre el circuito de Hungaroring, de 4.381 metros de extensión.

La sesión resultó fundamental para comprobar el funcionamiento del A526, luego de las reparaciones realizadas durante la noche para solucionar los daños ocasionados por el despiste en el segundo entrenamiento.

Colapinto fue el primero en salir a pista

El argentino abrió la actividad con neumáticos blandos y completó una primera serie de diez vueltas consecutivas. El objetivo fue sumar kilómetros y recopilar información después del escaso tiempo en pista que había tenido durante el viernes.

Cuando se había cumplido aproximadamente la mitad de la sesión, la detención del Cadillac de Sergio Pérez provocó una bandera roja e interrumpió temporalmente los ensayos.

Alpine aprovechó la pausa para realizar diferentes ajustes en la puesta a punto del monoplaza de Colapinto.

Tras la reanudación, el piloto volvió a salir con otro juego de neumáticos blandos y completó una tanda de 13 giros, siguiendo el programa establecido junto a su ingeniero Stuart Barlow.

Su mejor tiempo llegó sobre el cierre

Durante los minutos finales, Colapinto colocó un nuevo juego de neumáticos blandos y consiguió su mejor registro de la jornada, pese a protagonizar algunas bloqueadas que no condicionaron su rendimiento.

El argentino quedó a 332 milésimas de Pierre Gasly, quien finalizó en la 12ª posición. Entre los dos Alpine se ubicó el Racing Bulls de Arvid Lindblad.

Después de un viernes complicado, Colapinto pudo completar una práctica sin mayores inconvenientes, recuperar confianza y reunir información valiosa antes de afrontar la clasificación del Gran Premio de Hungría.

Horarios del Gran Premio de Hungría 2026

Clasificación: sábado a las 11.

sábado a las 11. Carrera: domingo a las 10.



