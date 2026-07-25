“No están juntos”: aseguran que La Joaqui y Luck Ra atraviesan una fuerte crisis de pareja

Los artistas estarían distanciados desde hace más de un mes y parece que la relación no tiene vuelta atrás.

Hoy 08:59

Una inesperada versión sacudió al mundo de la música. En LAM aseguraron que La Joaqui y Luck Ra estarían atravesando una profunda crisis de pareja y que, incluso, ya no estarían juntos desde hace varias semanas.

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“Ellos están en una crisis muy profunda. No están juntos. Ya hace casi un mes y pico, mes y medio. Obviamente, tal vez salgan a negarlo, pero no están bien”, lanzaron al aire.

Según contaron en el programa, la decisión de tomar distancia habría partido de Luck Ra, mientras que La Joaqui seguiría apostando a la relación: “Él quiere otra cosa para su vida. Ella está muy enamorada y no lo puede entender”, aseguraron.

“Tomaron la decisión de guardarse mediáticamente en este momento para que ella pueda estar un poco más fuerte para cuando quieran anunciar este tema”, explicaron.

En el programa también revelaron que la pareja ya había atravesado una fuerte turbulencia meses atrás, aunque en aquella oportunidad lograron recomponer el vínculo: “Ponele que hace seis meses tuvieron una crisis también. Lograron reflotar, salir adelante. Pero bueno, hay un montón de cosas en el medio”, contaron.

Como uno de los indicios de la supuesta separación, señalaron un cambio en las salidas y en la dinámica social del cantante: “Él tiene un grupo con los traperos conocidos donde ella nunca más fue a ninguna juntada. Ese grupo salía a bailar, él hacía mucho asado y ella nunca más apareció”.

Otro dato que llamó la atención fue el comportamiento de Luck Ra durante un reciente streaming realizado en España: “Muchos fanáticos empezaron a sospechar. Todo el chat le preguntaba por esta crisis. Eran todos los mensajes sobre ese tema y él no respondía nada”, remarcaron.

En cambio, aseguraron que La Joaqui sí hizo una sutil referencia a su novio en el programa que comparte con Flor Jazmín Peña: “Ella, nobleza obliga, lo nombró en su último programa del sábado pasado... Como que habló de él, pero dio pistas”, comentaron.

Además, destacaron un detalle que no pasó inadvertido entre los seguidores de la pareja: “Ellos siempre subían fotos todo el tiempo. Ya que no suban fotos juntos...”, cerraron, alimentando aún más las versiones de crisis.