Sebastián Domínguez llega hoy a Santiago para asumir como nuevo entrenador de Central Córdoba

El flamante técnico ferroviario arribará este sábado para firmar su contrato y oficializar su vínculo. Debutará el jueves ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura.

Hoy 10:21

Sebastián Domínguez llegará este sábado a Santiago del Estero para asumir como nuevo entrenador de Central Córdoba, en reemplazo de Lucas Pusineri, quien renunció sorpresivamente a su cargo.

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El director técnico arribará a la provincia para firmar su contrato y oficializar el acuerdo con la institución del barrio Oeste. Su llegada quedó encaminada tras finalizar su etapa en Deportivo Garcilaso de Perú.

Domínguez tendrá pocos días de trabajo antes de afrontar su primer compromiso al frente del equipo. El debut será el próximo jueves 30 de julio, desde las 21.15, ante Atlético Tucumán, en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la segunda fecha del Torneo Clausura.

El exdefensor inició su carrera como director técnico en Tigre y posteriormente estuvo al frente de Vélez Sarsfield.

Su experiencia más reciente fue en el fútbol peruano, donde dirigió a Deportivo Garcilaso antes de acordar su regreso al país para tomar las riendas del Ferroviario.

Domínguez asumirá luego de un comienzo adverso para Central Córdoba, que cayó este viernes por 1-0 ante Gimnasia de Mendoza en su estreno en el certamen.

Con la llegada de su nuevo entrenador, el conjunto santiagueño intentará dar vuelta rápidamente la página y conseguir su primera victoria ante Atlético Tucumán.