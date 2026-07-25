Tras su histórica participación en el Mundial, Vozinha jugará en Sudamérica y tendrá compañeros argentinos

El arquero de 40 años fue la gran figura de Cabo Verde en la Copa del Mundo y seguirá su carrera en el fútbol sudamericano.

Hoy 07:47

Vozinha, una de las figuras más destacadas del Mundial, continuará su carrera en Colo Colo de Chile y afrontará su primera experiencia en el fútbol sudamericano.

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El experimentado arquero de Cabo Verde, de 40 años, alcanzó un acuerdo para incorporarse al Cacique por 18 meses. Llegará con el pase en su poder después de finalizar su vínculo con Chaves, equipo de la Segunda División de Portugal.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó el acuerdo y señaló que el guardameta viajará a Chile para realizarse los estudios médicos antes de ser presentado oficialmente en el Estadio Monumental.

Colo Colo anticipó la contratación con una publicación dedicada al particular peinado con rulos del futbolista y una sola palabra: “Aura”. El anuncio rápidamente generó repercusión entre los fanáticos.

La figura de Cabo Verde que brilló ante Argentina

Vozinha se ganó el reconocimiento internacional por sus actuaciones con Cabo Verde durante la Copa del Mundo. Una de sus presentaciones más destacadas fue frente a la Selección Argentina, que se impuso por 3-2 en tiempo suplementario en los 16avos de final.

También tuvo una actuación sobresaliente ante España, posterior campeona del torneo, en el empate sin goles conseguido por el seleccionado africano durante la fase de grupos.

En Colo Colo será dirigido por el argentino Fernando Ortiz y compartirá plantel con sus compatriotas Claudio Aquino, Javier Correa y Maximiliano Romero.

La charla con Messi

Después del encuentro entre Argentina y Cabo Verde, el arquero reveló el diálogo que mantuvo con Lionel Messi dentro del campo de juego.

“Me abrazó directamente y me dijo: ‘Buen trabajo. Sos un arquero increíble. Tu gente debe estar muy orgullosa de vos’”, contó Vozinha.

El guardameta también le pidió al capitán argentino la camiseta que utilizó durante el partido. Messi aceptó entregársela en el túnel rumbo a los vestuarios, en un momento que el caboverdiano aseguró que recordará durante toda su vida.

Tras convertirse en una de las revelaciones del Mundial, Vozinha buscará trasladar su gran nivel al fútbol chileno y aportar su experiencia a uno de los clubes más importantes de Sudamérica.