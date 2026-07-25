Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUL 2026 | 13º
X
Mundo

Venezuela se retira de la Corte de La Haya en medio del conflicto con Guyana

Caracas argumentó que el organismo mantiene un "sesgo geográfico" y ratificó su decisión mientras aguarda una resolución sobre la controversia por el Esequibo.

Hoy 08:47

En una controvertida resolución diplomática, Venezuela definió retirarse de la Corte Penal Internacional de La Haya, con sede en Países Bajos, apuntando contra fallos tendenciosos y la "persecución" contra su país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La noticia la confirmó el canciller venezolano, Félix Plasencia González, quien le comunicó por X a António Guterres, titular de la ONU, la "decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI". "Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global", añadió el funcionario.

El país aguardaba una resolución de la Corte de la Haya por un conflicto fronterizo con Guyana. Además, se trató de una movida jornada diplomática, en la que Venezuela anunció el inicio de "un proceso progresivo de reanudación integral de las relaciones bileterales" con Perú.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Muertos y heridos: un accidente sobre la Ruta 9 enluta a la ciudad de Loreto
  2. 2. ¡Felices 473 años Santiago del Estero! La Madre de Ciudades celebró su aniversario con una multitud en Plaza Libertad
  3. 3. Tras su histórica participación en el Mundial, Vozinha jugará en Sudamérica y tendrá compañeros argentinos
  4. 4. Seguí en vivo por Canal 7: el tradicional desfile cívico-militar desde el Parque Aguirre
  5. 5. Buscan a sujeto acusado por el supuesto abuso de una niña de 9 años
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT