Venezuela se retira de la Corte de La Haya en medio del conflicto con Guyana

En una controvertida resolución diplomática, Venezuela definió retirarse de la Corte Penal Internacional de La Haya , con sede en Países Bajos, apuntando contra fallos tendenciosos y la "persecución" contra su país.

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La noticia la confirmó el canciller venezolano, Félix Plasencia González, quien le comunicó por X a António Guterres, titular de la ONU, la "decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI". "Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global", añadió el funcionario.

El país aguardaba una resolución de la Corte de la Haya por un conflicto fronterizo con Guyana. Además, se trató de una movida jornada diplomática, en la que Venezuela anunció el inicio de "un proceso progresivo de reanudación integral de las relaciones bileterales" con Perú.