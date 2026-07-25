Buscan a sujeto acusado por el supuesto abuso de una niña de 9 años

El depravado frecuentaba la casa de la víctima. Una discusión por un celular develó el calvario de la pequeña.

Hoy 07:32

Un grave hecho de índole sexual conmociona a los vecinos del barrio Juan XXIII. Un vecino descubrió que un joven de la zona abusó sexualmente de su hija de 9 años. Según consta en la denuncia realizada en la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 11, el episodio comenzó a desencadenarse en horas de la tarde del jueves cuando el acusado se encontraba de visita en la casa de la víctima.

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En esa oportunidad, se generó una discusión cuando el dueño de casa intentó controlar el celular del acusado ya que advirtió que estaba viendo imágenes de contenido sexual. En ese momento irrumpió la víctima y comenzó a cuestionarle a su padre sobre cuándo instalaría una puerta en su habitación, ya que el acusado solía observarla de manera indebida mientras ella se cambiaba de ropa.

La violencia escaló de manera inmediata cuando la niña, en medio de una crisis de llanto, reveló, en un principio, que el acusado le habría tocado sus partes íntimas por debajo de las prendas de vestir. Inmediatamente confrontó al sospechoso y al no obtener respuestas, se produjo un fuerte altercado verbal que derivó en un enfrentamiento físico donde el imputado recibió un golpe de puño en la boca, y luego huyó rápidamente del domicilio.

Posteriormente, al lograr tranquilizar a la menor para profundizar sobre lo sucedido, la víctima relató episodios de extrema gravedad, detallando accesos carnales que habrían ocurrido hace aproximadamente un año y medio.

Sin dudar, el padre de la menor pidió ayuda a la policía. La fiscal Vanina Aguilera, dispuso el inicio del protocolo para este tipo de delitos. Además ordenó dar con el paradero del acusado, pericias psicológicas y exámenes médicos a la víctima.