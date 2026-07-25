Vacaciones de invierno: el CCB espera a los peques con talleres de arte y títeres

Los niños son los protagonistas en este periodo de descanso y el Centro Cultural del Bicentenario les propone interesantes actividades. Las inscripciones se realizan desde el próximo lunes.

Hoy 08:05

El Centro Cultural del Bicentenario dictará este martes 28 y el miércoles 29 de julio, el taller de arte "Megafauna en 3D: Construimos el pasado" y Taller de “Títeres”, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 17 a 18.30 y de 19 a 20.30, respectivamente, y en forma gratuita.

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El taller de arte "Megafauna en 3D: construimos el pasado” es una invitación a los niños a participar de un creativo taller donde el arte, el juego y la paleontología se unen para descubrir la fascinante megafauna de Santiago del Estero.

La propuesta comenzará con un recorrido guiado por las salas del Museo de Ciencias Naturales “Emilio y Duncan Wagner”, donde los participantes conocerán los grandes mamíferos que habitaron la provincia hace miles de años. Durante la visita aprenderán sobre su hábitat, sus características físicas, su alimentación y la importancia de estos animales en la historia natural de la región. Y luego, inspirados en lo observado, los niños diseñarán y construirán su propio megamamifero encastrable en 3D.

Por su parte, el Taller de “Títeres”, propone disfrutar de una propuesta artística llena de creatividad, imaginación y diversión.

Durante la actividad, los participantes crearán sus propios títeres utilizando diversos materiales, dando vida a personajes únicos nacidos de su imaginación. Además, aprenderán técnicas básicas de manipulación y expresión para que sus creaciones puedan hablar, moverse y contar historias.

A través del juego, el arte y la narración, desarrollarán su creatividad, la motricidad fina, la expresión oral y la confianza para comunicarse frente a otros. El taller culminará con la representación de pequeñas historias protagonizadas por los títeres creados por ellos mismos.

Para ambos talleres, las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 horas, telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.