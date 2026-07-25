Video: lo acusaron de robar en la calle, subió a un colectivo para escapar y terminó golpeado por pasajeros

El joven fue señalado por un supuesto hecho delictivo e intentó huir a bordo de una unidad. Los pasajeros lo redujeron y la agresión quedó registrada en imágenes.

Hoy 09:38

Un episodio de extrema violencia se vivió en un colectivo de Mar del Plata. Todo empezó cuando subió un joven acusado de cometer un robo en la calle, un pasajero lo reconoció y, entre varios, le dieron una golpiza.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El dramático episodio ocurrió el sábado cerca de las 14.15 en la avenida Jacinto Peralta Ramos y Carasa y quedó registrado en un video que filmó un testigo que se encontraba en el transporte.

De acuerdo con la denuncia, el sospechoso intentó escapar en colectivo de la línea 555 después de haber cometido un robo en la vía pública, pero un hombre que también estaba en la unidad, lo increpó al grito de “rastrero”.

En el video obtenido por 24 Conurbano, se observa el momento en el que dos hombres le insisten en bajar del micro para continuar la “conversación” fuera de la unidad. El acusado se negó y en ese momento un pasajero inició la golpiza a la que rápidamente se sumaron varios más.

El hecho provocó momentos de máxima tensión en el colectivo. Una mujer tuvo que subirse a un asiento y saltar por arriba del joven que estaba siendo linchado para escapar de la zona en la que se había desatado el ataque.

Otra mujer intervino para frenar la golpiza: “Pará, cómo le van a pegar así”, expresó en medio de la gritos que se habían generado tras los disturbios.

El acusado terminó tendido en el suelo. Según informó el portal marplatense 0223, tuvo que ser asistido de urgencia tras el ataque.

El colectivo, por su parte, continuó con su recorrido habitual después de la intervención de la policía.

Ahora, la fiscalía de turno investiga las circunstancias en las que ocurrió el hecho.