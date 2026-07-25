Venganzas narco en Uruguay: un niño de 12 años fue asesinado a tiros en Montevideo

El menor era integrante de la familia Puglia, una de las principales bandas narco del barrio Villa Española.

Hoy 10:28

Todas las noches de jueves, desde hace al menos cinco meses, las canteras del Parque Rodó se convierten en escenario clandestino de picadas. El lugar está ubicado en la rambla costanera de Montevideo y es una de las zonas más concurridas de la ciudad: allí conviven las personas que pasean, las que regresan del trabajo y las que salen a correr. En la madrugada del viernes el lugar se convirtió en la escena de una tragedia.

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Un niño de 12 años que había ido a las picadas clandestinas de motos fue asesinado de un disparo pasada la una de la madrugada del viernes. El menor era integrante de la familia Puglia, una de las principales bandas narco del barrio Villa Española. Y este vínculo da la primera hipótesis de los investigadores: el crimen fue una venganza de lo que sucedió el 10 de julio, cuando cinco miembros de un clan familiar fueron acribillados a balazos.

Las víctimas del quíntuple homicidio de hace pocas semanas eran parte de Los Suárez, una banda criminal que antes operaba en Villa Española pero que se tuvo que mudar por la guerra narco que se desató en la zona.

Una de las principales hipótesis de la Policía es que los integrantes de Los Puglia estaban enfrentados a Los Suárez. Fue el ministro del Interior, Carlos Negro, quien informó esta línea de la investigación públicamente. Según sus palabras, hay una “cadena de venganzas” entre bandas narcos que se inició en 2023.

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Además del asesinato de un niño de 12 años, hubo cinco heridos (entre ellos un adolescente de 14 años) que también eran integrantes del mismo grupo familiar, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Algunos de ellos ya fueron dados de alta y ninguno tiene riesgo de perder la vida.

La balacera se dio en medio de carreras clandestinas que se realizan en la zona, un elemento que generó controversia política: actores de la oposición cuestionaron al gobierno por no enviar patrulleros cuando sabían de antemano que todos los jueves los jóvenes se reúnen allí.

Cuando llegaron los delincuentes en la madrugada del viernes, cientos de personas estaban en la rambla. Arribaron en dos motos y realizaron una ráfaga de disparos que terminó con el trágico desenlace. Dos vehículos particulares llevaron a las cuatro personas a un hospital público cercano, en el que se constató que tenían varias heridas de armas de fuego.

El fallecimiento del niño fue confirmado sobre las dos de la mañana: murió por un disparo en el pecho. El adolescente, internado en grave estado, fue baleado en el tórax y en la pierna.

Según los primeros datos manejados por policías, las víctimas respondieron el ataque a balazos porque en la escena había indicios de disparos que dieron contra un banco ubicado detrás del lugar de los atacantes.

Las hipótesis que se manejan

El ministro del Interior, Carlos Negro, convocó a una rueda de prensa este viernes para hablar sobre el episodio. El jerarca se mostró “consternado” y “conmocionado” por la noticia.

“La investigación arroja que esto es una consecuencia más de una serie de revanchas entre grupos criminales de una zona pero que involucra a otros barrios también de Montevideo. Es una cadena de venganzas que se inicia allá por el año 2023”, dijo Negro ante los medios.

La Policía uruguaya desplegará una operativo especial para “abordar la problemática de la letalidad de los homicidios y la violencia”, expresó el secretario de Estado.

“El problema es que una de las familias involucradas prácticamente ha perdido todos sus miembros en los enfrentamientos y en la serie de venganzas. Pero surgen grupos y clanes afines. No alcanza con un grupo familiar para abordar toda la problemática”, dijo.

Negro dijo que en la madrugada de este viernes estaba llegando la Policía al lugar de la picada para hacer un control de rutina.

La reacción del presidente

Los casos de inseguridad en Uruguay han generado una fuerte presión sobre el ministro del Interior, a quien la oposición le pide su renuncia. Sin embargo, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se ha mantenido firme en el respaldo hacia él. Orsi habló sobre el caso este viernes en una rueda de prensa.

“Pasó gente en moto y los baleó, con el tristísimo y horrendo saldo de otro menor muerto. No hace tanto tiempo una menor de 14 años en un hecho con características similares. Y ahora esto otro. También hay heridos. No se puede pensar otra que de que es horrible que nos pase esto. En América Latina esto es un hecho más normal, pero en Uruguay no estábamos acostumbrados o no era nuestro estilo”, señaló el mandatario.

Orsi evaluó que es necesario “apretar cada vez más” las medidas de seguridad.

“Más allá de si importa o no el motivo, un menor de edad… Alguien adolescente que tiene la edad de nuestros hijos, que por tener vínculos le pase eso, es dolorosísimo”, señaló.

Consultado sobre si era necesario remover al ministro Negro, el mandatario contestó: “Cuando había otros ministros en el gobierno anterior, yo tenía una posición y la mantengo. Cuanto más duro se hace el enfrentamiento con bandas criminales, más hay que respaldar al ministro y a la Policía Nacional”.