El piloto santiagueño avanzó hasta los octavos de final en la categoría Boys 16 y cerró una valiosa participación frente a los mejores corredores del mundo.

Hoy 11:15

Nicolás Stancampiano completó una destacada actuación en el Mundial de BMX, donde logró avanzar hasta los octavos de final de la categoría Boys 16.

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El piloto santiagueño mostró un sólido rendimiento durante la fase inicial y superó con solvencia las tres mangas clasificatorias, resultados que le permitieron asegurar su lugar en las rondas de eliminación directa.

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Alcanzar los octavos de final representó un importante logro para Stancampiano, teniendo en cuenta el elevado nivel técnico y la exigencia competitiva de una cita mundialista.

En esa instancia, donde el margen de error es mínimo, el santiagueño finalizó en la séptima posición de su serie.

Al no ubicarse entre los cuatro primeros, quedó fuera de la clasificación a los cuartos de final y concluyó su participación en el certamen.

Más allá del resultado, Stancampiano cerró una experiencia de gran valor deportivo y volvió a representar al BMX santiagueño en una de las competencias más importantes del calendario internacional.