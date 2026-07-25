Fuga de gas de gran magnitud en Frías: evacuaron una cuadra y cortaron el tránsito

Tras evaluar la situación, se dispuso la evacuación preventiva de una cuadra a la redonda, además del corte total del tránsito vehicular y peatonal en la zona.

Hoy 12:04

Una importante fuga de gas natural se registró en la mañana de este sábado en la intersección de calles Heras y Carlos Monti, en la ciudad de Frías, luego de que una empresa que realizaba trabajos de remoción de suelo dañara accidentalmente un caño maestro.

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Como medida preventiva, Bomberos Voluntarios, personal policial, EDESE y operarios de la empresa prestataria del servicio trabajaron de manera coordinada en el lugar para resguardar la seguridad de los vecinos.

Tras evaluar la situación, se dispuso la evacuación preventiva de una cuadra a la redonda, además del corte total del tránsito vehicular y peatonal en la zona. Asimismo, EDESE interrumpió el suministro eléctrico en el sector para minimizar cualquier riesgo de incendio o explosión.

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De acuerdo con la información brindada en el lugar, el personal técnico especializado de la empresa encargada del servicio de gas se encontraba viajando desde la ciudad de Santiago del Estero para llevar adelante la reparación del conducto dañado.

Las autoridades solicitaron a la comunidad no acercarse al sector afectado y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el operativo hasta que la situación quede completamente controlada.

Se recomienda a los vecinos evitar circular por la zona y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales.