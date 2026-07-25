El verdulero de Scaloni en Pujato reveló el pedido de 52 kilos que le hizo el entrenador y cuánto gastó

El DT de la Selección Argentina sorprendió con una compra para toda la familia, mientras descansa y sigue recibiendo muestras de cariño en su pueblo natal.

Hoy 12:45

Lionel Scaloni disfruta de unos días de descanso en Pujato después del Mundial y continúa recibiendo el cariño de los vecinos. En medio de su estadía, el entrenador sorprendió al verdulero del pueblo con un pedido de 52 kilos de frutas y verduras.

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El comerciante, llamado Juan, vive cerca de la familia Scaloni y reveló los detalles de la compra durante una entrevista con SolPlay 91.5. Según contó, el pedido estaba destinado a abastecer a toda la familia del director técnico.

La lista incluyó seis kilos de mandarinas, naranjas, bananas, peras, manzanas, tomates, papas y cebollas, además de cuatro kilos de kiwi, cuatro brócolis y una caja de frutillas.

Al ser consultado sobre el costo total, el verdulero reconoció que todavía no había realizado la cuenta exacta, aunque estimó que la compra rondaba los 70.000 pesos.

“No es nada, dejalo así nomás”, bromeó el comerciante al referirse al monto que debía pagar el entrenador.

Scaloni disfruta del cariño de los vecinos

Durante su permanencia en Pujato, Scaloni se mostró cercano a quienes se acercan hasta la casa de su familia para pedirle fotografías, autógrafos o agradecerle por el ciclo histórico de la Selección Argentina.

En los últimos días también recibió diferentes obsequios, entre ellos una pequeña “Scaloneta” celeste y blanca fabricada por un hincha.

Mientras tanto, su futuro al frente del seleccionado permanece sin definición. El técnico confirmó que continuará hasta diciembre, cuando finaliza su contrato, mientras la Asociación del Fútbol Argentino busca convencerlo para extender su ciclo.

Scaloni conduce a la Albiceleste desde 2018 y conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024.