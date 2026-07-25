Buscan a un hombre de 41 años y a un niño de 8 desaparecidos desde el 23 de julio

La Policía de Santiago del Estero difundió el pedido de paradero de Rodolfo Alonso y Thomás Alonso Jiménez, de quienes no se tienen noticias desde el 23 de julio. Solicitan la colaboración de la comunidad para dar con su ubicación.

Hoy 13:33

La Policía de Santiago del Estero, a través de la División Búsqueda de Personas, solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Rodolfo Alonso, de 41 años, y del niño Thomás Alonso Jiménez, de 8, quienes son buscados desde el pasado 23 de julio.

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Según informaron fuentes policiales, Rodolfo Alonso tiene domicilio en calle Alice N° 7467, de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, mientras que el menor reside en calle Laprida N° 156, del barrio Herrera El Alto, departamento Río Hondo.

El pedido de ubicación fue emitido tras una denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal, debido a que desde la mencionada fecha se desconoce el paradero de ambos.

En las últimas horas, la madre del niño, Vanesa, difundió un mensaje en redes sociales en el que expresó la angustia que vive por no tener noticias de su hijo. Según relató, Thomás se retiró junto a su padre en el marco del régimen de comunicación establecido por las vacaciones, pero aseguró que desde ese momento perdió todo contacto con ambos.

La mujer sostuvo además que el hombre habría interrumpido toda comunicación y obstaculizado el cumplimiento de medidas judiciales que, según indicó, tenían como finalidad resguardar la integridad del menor. "Estoy atravesando horas de terrible angustia, muy dolorosas para mí, sin saber nada de mi hijo", expresó.

Asimismo, manifestó que desconoce el lugar donde podría encontrarse el niño. "Al parecer ya no se encuentra en Termas desde ayer. No sé si lo trasladó por vía aérea, terrestre ni adónde se lo llevó", afirmó, al tiempo que pidió con urgencia la intervención de las autoridades para localizarlo.

Hasta el momento, no se difundieron datos filiatorios ni información sobre la vestimenta que llevaban al momento de su desaparición.

Ante cualquier información que pueda contribuir a localizarlos, las autoridades solicitaron comunicarse con la División Búsqueda de Personas a los teléfonos (0385) 422-6638 o 154971621, o bien dirigirse a la dependencia policial más cercana.